ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ

December 16, 2023 10:33 am | Updated 10:33 am IST

ADVERTISEMENT

ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಢ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗಬಹುದು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ೧೬೫ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮತದ ಬಹುಪಾಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವುದು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕರಾದ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ದೇವ್ಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಯಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಲೈಸುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡು ಪಟ್ಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹೩೦೦೦ ದಿಂದ ₹೪೦೦೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನೆರೆಯ ಹಿಂದಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳು ಶೇ. ೫೦ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಶೇ.೧೭ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭಧ್ರಕೋಟೆಯೆನಿಸಿರುವ ವಿಂಧ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾದವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ನೇಮಕವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕೈತುಂಬಾ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹ್ನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮಾರು ೧.೩೧ ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸಿಕ ₹೧,೨೫೦ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ₹೩,೦೦೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹೨,೭೦೦ ಮತ್ತು ₹೩,೧೦೦ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ₹೪೫೦ಕ್ಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ ₹೪ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಇದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಹೊಣೆಯೂ ಪಕ್ಷದ್ದೇ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.