ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

August 24, 2023 11:43 am | Updated 11:43 am IST

ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩ರಂದು ಸಂಜೆ ೫:೪೦ಕ್ಕೆ ೧.೭ ಟನ್ ತೂಕದ ಲೋಹ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ದೈತ್ಯ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ೨೩ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಯೇಟರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಸಂಜೆ ೬ರ ನಂತರ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮೈಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಅದರ ಅಗಾಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾನವ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿಜಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ ಇರುವ ತಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಸೂಕ್ತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿತು ಎಂಬುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ೨.೧ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರವಾನಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ತಜ್ಞರು ೨೧ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ೨೦೨೫ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಶಾಲ ನೆರೆಹೊರೆಗೆ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಇತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾ-೨೫ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವೈಫಲ್ಯವು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿದೆಯಷ್ಟೆ ಎಂಬುದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯ ಅಂತರಗ್ರಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಾದ ಆರ್ಬಿಟರ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೋವರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದ್ಯತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಯೋಜನೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಒಡಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂ-ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸಾಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-೧, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಾಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-೧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು (ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಷ್ಟೇ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು). ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯ ಮಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ಯಶಸ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಚಂದ್ರ ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಪರಿಶೋಧನೆ (ಲುಪೆಕ್ಸ್) ಯೋಜನೆಯು, ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಜಾಕ್ಸಾ) ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲುಪೆಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕದ ವೈಫಲ್ಯವು ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಇದೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ -೨ರ ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕದ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒದಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ೨೦೧೧ರ ಅದರ ಫೋಬೋಸ್-ಗ್ರಂಟ್ ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಯಾನ-೨ರ ವೈಫಲ್ಯ, ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಟುಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ವಿಚಲನಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಲಿವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-೩ರ ಯಶಸ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂವಹನಗಳು, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹ ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಲು ಇಸ್ರೋಗೆ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಾಣಿಜ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಡಾವಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಸ್ರೋ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

