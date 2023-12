ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳ

December 16, 2023 10:26 am | Updated 10:26 am IST

ADVERTISEMENT

ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವೇನಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಾಬಹುದಾದ ಅಪಾಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೫.೫೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ಶೇ. ೪.೮೭ರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೨೦೯ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಷ್ಟು ಏರಿ ಶೇ. ೮.೭ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೦.೩ ಮತ್ತು ಶೇ. ೧೭.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು. ಸಿಪಿಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುವ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ೧೫ನೇ ತಿಂಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೂ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨.೮ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೧೧ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೪೧ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸತತ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಶೇ. ೧೦೦ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಕ್ಟೋಬರಿನ ಶೇ.೪೨ರಿಂದ ನವೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.೮೬ಕ್ಕೇರಿತು. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿಯೂ ಶೇ. ೪೮ರಷ್ಟು ಏರಿತು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲವು ರಬಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೫ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೨೦ ಮತ್ತು ಶೇ. ೬.೫೫ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಪೂರೈಕೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರ ಕೈಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಸದ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ.

