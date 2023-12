ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಾಂತರ

December 05, 2023 11:32 am | Updated 11:32 am IST

ಈಗ ನೆರೆಯ ಗಯಾನಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ, ತೈಲ-ಸಮೃದ್ಧ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್ಸೆಕ್ವಿಬೊ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕ್ರಮ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆದಂತಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. ೯೫ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಎಸ್ಸೆಕ್ವಿಬೊ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಅವರು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಎಂಬುದು ಈ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗಾದರೂ ಜೀವಂತ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ಸೆಕ್ವಿಬೊ ತನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಎಳೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಕಸಿಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಯುಕೆ (ಆಗ ಗಯಾನಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತಾಗಿತ್ತು) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಿನೀವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವವರೆಗೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದರು. ಮಡುರೊ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಸ್ಸೆಕ್ವಿಬೊ ಪ್ರದೇಶದ ತೈಲವು ಗಾಯಾನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಮಡುರೊ ಆಡಳಿತವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾದ ಗಯಾನಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ (ಬ್ರಿಟನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನಿಂದ) ನಡುವಿನ ೧೮೯೯ರ ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತಾನು ೧೮೯೯ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅನೂರ್ಜಿತ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಗಯಾನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತಾದರೂ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಮಡುರೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಮಡುರೊ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಂಚ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಡುರೊ ಈಗಲೂ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ, ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವ ಜನರ ಪೈಕಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಷಯಾಂತರವೆನಿಸಿದರೂ ತೈಲ-ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ಮಡುರೊ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಿನೀವಾ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಗಯಾನಾದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

