ಬುನಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

November 18, 2023

ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಈ ವಾರದ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ವಿಶ್ವದ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇನೂ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಹೌದು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಪೆಕ್ ಸಭೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳಾದವು. ಮೊದಲನೆಯದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಎರಡನೆಯದು, ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯದಂತೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯತ್ನ ಇದು ಎಂದು ಈ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ “ಗುಪ್ತಚರ ಬಲೂನ್” ಪ್ರಹಸನದಿಂದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಒಮ್ಮತವು ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಶಾವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ತೈವಾನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ತೈವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು. ಅತ್ತ ಚೀನಾ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಾನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೪ರ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಭಾಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ.

ಅಮೇರಿಕಾ - ಚೀನಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು “ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೋ” ಎಂಬುದು “ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ”. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ “ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ”ವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ “ತಪ್ಪಾದ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ, ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ” ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು “ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು” ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ “ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ” ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣದ ಸವಾಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಸದ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸೀಮಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ - ಚೀನಾ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪತನದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಂತೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

