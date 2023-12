ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಿಯಮ

December 27, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೧ ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸಂಸತ್ತಿನ ೧೮ ದಿನಗಳ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವು ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾಪ ನಡೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದಾಗ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ಹಲವು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ೧೦೦ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ೪೬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೧೪೬ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೩ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸದನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಧ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತು “ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಧನಕರ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಹೊಸ ಮೂರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಸದನದ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ತಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಹಠಮಾರಿತನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಈ ಹಠದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸತ್ತಿನ ಭಧ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂರಿದ್ದು, ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಧನಕರ್ ಅವರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಧನಕರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ದುರಂತ. ಕೆಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಯುವಕರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಆದ ಭಧ್ರತಾ ಲೋಪದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.

