ಹಿರಿಯರ ಶುಶ್ರೂಷೆ

ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಧಿಯ “ಇಂಡಿಯಾ ಏಜಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ -೨೦೨೩”ರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೧, ೨೦೨೨ ರಂತೆ ೬೦ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. ೧೦.೫ ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ೧೪.೯ ಕೋಟಿ. ೨೦೫೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಶೇ. ೨೦.೮ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ೩೪.೭ ಕೋಟಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನರಸಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪೈಕಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ೬೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು ಇನ್ನೂ ೧೮.೩ ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ೧೭.೫ ವರ್ಷಗಳಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ೧೯ ವರ್ಷ. ಉದ್ಯೋಗರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಶೇ. ೨೪ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವೆ. ಬಹುತೇಕ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೨೧ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ೨೦೩೬ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಸಹ ೨೦೩೬ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಐದರಷ್ಟು ಭಾಗದ ವೃದ್ಧರು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪೭ರವೆರೆಗೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೇ. ೧೮.೭ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಬಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬೇಕಿದೆ. ವೃದ್ಧರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತ್ರಾಸಿನ ಕೆಲಸ. ವಯೋವೃದ್ಧರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ, ೧೯೯೯, ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೦೭, ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ವೃದ್ಧರು ಘನತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನೀತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

