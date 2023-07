ಜನಾದೇಶದ ಬುಡಮೇಲು 

July 24, 2023 09:40 am | Updated 09:40 am IST

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ಮತದಾರರು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರವಾದ ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ತೋರಿವೆ. ಆದರೂ, ಥಾಯ್ ಮಿಲಿಟರಿಯು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿ ೪೨ ವರ್ಷದ ಪಿಟಾ ಲಿಮ್ಜಾರೋನ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅವರು “ದಂಗೆಗಳ ಚಕ್ರ” ವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಸೇನಾ-ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲೆ-ಮೆಜೆಸ್ಟೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಜನಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂ ಥಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಇದು ೫೦೦ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾಯಿತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಪಿಟಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ೭೫೦-ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ದ್ವಿಸದನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೫೦೦ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ೨೫೦ ಸೆನೇಟರುಗಳು) ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ೩೭೬ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪಿಟಾ

ಅವರು ಸೆನೆಟಿನಿಂದ ಕೇವಲ ೧೩ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೇನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನಪ್ರಿಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಿತ್ತ ಬದಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ವಾತದಿಂದ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ-ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜುಂಟಾ ಅದನ್ನು ಸೇನಾ ಬಲದಿಂದ ದಮನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಜುಂಟಾಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಲ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮಾದರಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಥಾಯ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಸೇನೆಯ ಒತ್ತಡದ ತಂತ್ರಗಳ ಎದುರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸೆನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು.

