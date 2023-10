ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ

October 18, 2023 10:03 am | Updated 10:03 am IST

ಸಲಿಂಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರಾಕರಣೆಯು ದೇಶದ ಕ್ವೀರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ೨೧ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಲಿಂಗಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೂ ಅಂತಹ ಕಾನೂನು ತರುವುದನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ಅವರು ಕ್ವೀರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್, ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಶಾಸನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಶಾಸಕಾಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ದಂಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಮದುವೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಬಹುಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕ್ವೀರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಭಿನ್ನಲಿಂಗೀಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸಲಿಂಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತ, ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ವೀರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಎಲ್ಜಿಬಿಟಿಕ್ಯುಎ+ ಸಮುದಾಯವು ಸದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೂ ಕ್ವೀರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಾನತೆಯ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.

