ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆ 

November 30, 2023 09:19 am | Updated 09:19 am IST

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ೧೭ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ೪೧ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚಣೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ೨೮ ರಂದು ಸಂಜೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುತ್ತ ಕುಸಿದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಸುರಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಊಟ ಕೊಡಲು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಕ್ಯರಾದರು. ನವೆಂಬರ್ ೧೬ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯಂತ್ರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಯಂತ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಬ್ಲೇಡುಗಳು ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ ೨೫ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ರಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ ೨೮ ರಂದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಫಲಪ್ರದವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಗಳು, ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮೂರ್ಮು ಅವರು ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ “ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ” ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ-ಮುಂಬೈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಕುಸಿದು ೨೦ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನವಯುಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳ ಮತ್ತೆ ಜರುಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸರುಕ್ಷಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶವೇ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ

ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುವ ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

