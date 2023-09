ಒಂದು ದೇಶ, ಏಳು ಚುನಾವಣೆಗಳು

September 09, 2023 10:23 am | Updated 10:23 am IST

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಿಶ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮೂರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಹೊರಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಘೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎದುರು ಸೋತರು. ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಎಸ್‌ಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್)-ಲಿಬರೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು. ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇಬ್ಬರೂ ತೀವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಸಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಬಹು-ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ ಮತಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ ಮತದಾರರು ಅದರತ್ತ ಒಲವು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಮ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಧೂಪ್ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಪುತ್ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಧೂಪ್ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿದವು, ಆದರೆ ದೂರದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟಿಎಂಸಿ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಇವೆರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಒಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸೆಣಸಿದವು. ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಮಗ ಚಾಂಡಿ ಒಮ್ಮನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಎಡರಂಗ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತ್ರಿಪುರಾದ ಬೊಕ್ಸಾನಗರದಲ್ಲಿ ೧೯೮೮ರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಸೋಲುಂಡದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು. ತ್ರಿಪುರಾದ ಧನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಎಸಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಾಳಿಯು ಎತ್ತ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.