ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ

September 23, 2023

ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆವಿನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಳ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು ೧೩ ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ, ಬೈಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ರಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ-ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಮತದಾರರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗ ಹಂಟರ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಟರ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದೆ. ಸದನದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು “ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ” $೨೦ ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೋಮರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಬೈಡೆನ್ “ಬ್ರಾಂಡ್” ಅನ್ನು ಹಂಟರ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರ-ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಂಟರ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಯುಕ್ರೇನ್ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುರಿಸ್ಮಾದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು ಹಂಟರ್ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುವರ್ಷಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರೂ ಕೂಡಾ, ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಕುಖ್ಯಾತ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಮಾನತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲ ತಗ್ಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒಲವು ಗೆಲ್ಲಲು ಇತ್ತ ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದಂತಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಡೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗೇ ಮುಳುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತದಾರರು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಡೆ ಎಂದೂ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಕರಿನೆರಳಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದೂ ಬಗೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.

