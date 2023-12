ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

December 26, 2023 10:49 am | Updated 10:49 am IST

ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ “ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧಿ ನರಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನಡಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವು (ಐಎಂಎ) ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ೨೦೨೩, ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೦೬ (೧) ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೂತನ ಮಸೂದೆಯು ಹಳೆಯ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩೦೪(ಎ) ಅಡಿ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೂ ಐಎಂಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ರೋಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಂಎ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಕೋಬ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ (೨೦೦೫) ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ರೋಗಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದಾದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ದಾಳಿಯ ಭಯ ಇರಕೂಡದು ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಕೂಡದು. ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

