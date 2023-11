ರಾಮಬಾಣವಲ್ಲ

November 28, 2023 09:00 am | Updated 09:00 am IST

ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಥನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ “ಹಿಂದುಳಿದ” ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ, ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಂದೋಲನವು ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯವು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ೧೯೬೭ ರಿಂದ ಶೇ. ೩೫ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ೧೮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ಮಂದಿ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಂದಿಯೇ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧-೧೨ರ ಭಾರತ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮರಾಠರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮರಾಠರಲ್ಲಿವ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಇತರ ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೋಟಾದಡಿ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶೇ. ೧೮ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರ-ಸಮುದಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗದ ಸರಾಸರಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹೮೬,೭೫೦ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಳವರ್ಗದ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಇದರ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಧೀರ್ಘ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಬಡ ಮರಾಠರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂದೋಲನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮರಾಠರಿಗೆ ಕುಂಬಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂದೀಪ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೋಟಾದಡಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಹೀಗೆ ಆಂದೋಲನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾಗಳು ಮಂಡಿಯೂರುವ ಬದಲು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರಿಯಲು, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಲಾರದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.