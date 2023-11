ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

November 01, 2023 10:27 am | Updated 10:27 am IST

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ೧೩ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ೩೮ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ-ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ೩೬ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟಕಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ-ಪಲಾಸ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ-ರಾಯಗಡ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ೨೭೫ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಮಾನವ ದೋಷವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ “ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವೇ” ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಾಲಕ “ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್” ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‘ಕವಚ್’ ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಡಿಶಾ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಕೂಡಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ೨೦೨೩ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ೧.೧೨ ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಜುಲೈ ೧, ೨೦೨೩ ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೫೩,೧೮೦ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ೧೧,೧೦೦ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೇಟುಗಳ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಳಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ, ಮಾನವ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ೬,೪೨೭ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲುಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬದಲಿ, ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅನೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಸಂವಹನವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.