ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

July 22, 2023 09:59 am | Updated 09:59 am IST

ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಮೀನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್‌ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತರ ಆರೋಪ ಇರುವುದಷ್ಟೆ ಆಕೆಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಕು ಎಂಬ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಾಖಲೆಪತ್ರಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಜೂನ್ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ೨೦೦೨ರ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಜಾರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ವಾದಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಗಲಭೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರ ಮರುತನಿಖೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ನಕಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮರುದಿನವೇ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ, ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಯಾವ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಸ್ವತಃ ವೈರುಧ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಪರಾಮರ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ ನಂತರ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವರೇ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಶಕ್ಯರೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧದ ಗುರುತರ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.