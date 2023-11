November 23, 2023 10:12 am | Updated 10:12 am IST

ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ಖೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ - ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರಿಂದ ಹೇಳತೀರದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯ ೨.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕತಾರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಮಾಸ್ ೫೦ ನಾಗರಿಕ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ೧೫೦ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೋರಾಟದ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿಸ್ತರಿತ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭರವಸೆಯ ಆಶಾಕಿರಣ. ಹಮಾಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೪೦ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧,೨೦೦ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ, ಗಾಝಾದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಇರುವ ಭಾಧ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಕಳೆದ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಗಾಝಾವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ ೧೩,೦೦೦ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಶೆಲ್ ದಾಳಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಝಾಗೆ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಝಾದ ಜನ ಬಯಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಕದನವಿರಾಮವನ್ನು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ “ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ” ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕೋಪ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಝಾದ ಜನರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವವರೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರು ವಾರಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನದೇ ಘೋಷಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿದೆ, ಇದು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹಮಾಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಗಾಝಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ ಅಲ್-ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಬ್ಬರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾಪಗ್ಯಾಂಡಾ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಆವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.