ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆ

October 19, 2023

ಕಳೆದ ವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಂಕಸಂತುರೈ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ ನಡುವೆ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾರಿಗೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಗಳಾದ ತಲೈಮನ್ನಾರ್‌ನಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊದಿಂದ ತೂತುಕುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಜನ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ತೂತುಕುಡಿ ನಡುವಿನ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯು ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಮೂಲಕ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೋಟ್ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇಂದು ೯೦ ದಾಟಿದವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ೧೯೬೪ರ ಡಿಸೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು ಬಹು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಮಧುರೈ ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಲಂಕೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚೆನ್ನೈ-ಜಫ್ನಾ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಸೇವೆಯು ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೆರೆಯ ದ್ವೀಪ-ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ-ಕಂಕಸಂತುರೈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಈ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೇ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು.

ಈ ದೋಣಿ ಸೇವೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹೭,೬೭೦ ದರವಿದ್ದು, ಈ ದರ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜನ ದೋಣಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ೫೦ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಉತ್ತರ ಲಂಕೆಯಿಂದ ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ-ಕಂಕಸಂತುರೈ ದೋಣಿ ಸೇವೆಯು ತೂತುಕುಡಿ-ಕೊಲಂಬೊ ಸೇವೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

