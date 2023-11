November 01, 2023 10:36 am | Updated 10:36 am IST

ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಹೊರ ಬಂದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅನುಭವ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಮೆರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ನಾರ್ವೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅನರ್ಹತಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿಯ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅನರ್ಹತಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜನವರಿ ೩೧, ೨೦೨೪ ರೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಮೇ ೧೧, ೨೦೨೩ರಂದು ಏಕನಾಥ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಅನರ್ಹತಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠವು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು “ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ” ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ.

ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರಬಹುದಾದರೂ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅನರ್ಹನೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನರ್ಹತೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ತಟಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕಿರುವುದು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರದಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

