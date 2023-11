November 08, 2023 10:53 am | Updated 11:03 am IST

ಗಾಝಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯಾಹತ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ೨.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಗಾಝಾವನ್ನು “ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಶಾನ” ಮತ್ತು “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಂತ ನರಕ”ವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಸ್ರೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಝಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ೧೪೦೦ ಜನ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಹತರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೧.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಝಾ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಲು ಆದೇಶಿಸಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಝಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾನವೀಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್‌ ಅವರು ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ೮೯ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹತರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಿಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಕಳಿಸಲು ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ನೀಡಲೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಜನನಿಬಿಡ ಹಮಾಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾದ ಗಾಝಾ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಹಮಾಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು, ಅದರ ಕಮಾಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಅದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಂದು ಹಮಾಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೈನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದಾಖಲೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ೩೦ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟವು ಗಾಝಾ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕದನವಿರಾಮದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಓಗೊಡದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತ ಯೆಮೆನ್ನಿನ ಹೌತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾಹ್ “ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ-ಲೆಬನೀಸ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಪೋಷಕ ಅಮೆರಿಕಾ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದಷ್ಟೆ, ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಧಿಸುವ ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಅದು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಕ್ಷಣ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

