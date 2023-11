‘ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ’ 

November 23, 2023 10:15 am | Updated 10:15 am IST

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೂ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ೧೦ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಬಾರದು. ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ೨೦೦ನೆ ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವ, ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗಷ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ,ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಹಕಾರ ತೋರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ‘ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು’ ಮಸೂದೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ೨೦೦ನೆ ವಿಧಿಯ ಮೊದಲ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸದನದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗವು ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ’ ಷರತ್ತನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆ ನೀಡುವ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.

