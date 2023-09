September 23, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

ಜನಗಣತಿಯು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸದಾ ರಾಜಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ೧೮೮೧ ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಾಂಗವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦ರಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಹ ಜನಗಣತಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಜನಗಣತಿಯ ಜೊತೆ ಜಾತಿಗಣತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ೨೦೨೬ರ ನಂತರದ ಜನಗಣತಿಯು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ೨೦೨೦೬ರವರೆಗೂ ಕಾಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಎಣಿಸಿರಬಹುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಜನಗಣತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶೇ. ೩೩ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಾಗರಿಕರ “ಸ್ವಯಂ ಎಣಿಕೆಗೆ” ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ೩೦ ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಣತಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ೬೫೦-೮೦೦ ಜನರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ ಒಟ್ಟು ೧೪೦ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ೧೧ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾರಣ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೩ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ, ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ, ಆಧಾರ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೃಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ತಾನಾಗಿಯೇ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ೧೮ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸುವ ಬದಲು, ಜನಗಣತಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

