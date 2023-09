ಮುಕ್ತ ಪತನ  

September 29, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

ಕೆನಡಾದ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಈ ವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. “ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ”ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ “ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ” ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖ. “ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು” ದೇಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ತಮಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿರುವುದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಭಾರತೀಯ “ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆಂಟರು” ಕಾರಣವೆಂದು ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದಂತಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ರೇ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. “ವಿದೇಶಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳ” ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆನಡಾದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ೧೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲ ಕೆನಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕೆನಡಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಜ್ಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಗಟ್ಟಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆನಡಾದ “ಫೈವ್ ಐಸ್” ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆನಡಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಕೆನಡಾ ತನ್ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತನಿಖೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೆನಡಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ನವದೆಹಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕೆನಡಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಉಗ್ರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ “ಮೃದು ಧೋರಣೆ” ತಳೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭಧ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಕೆನಡಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಆರೋಪ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಧ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳೂ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇವು ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಇವೆ. ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು ಇವೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಳೆದ ವಾರದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಮುಕ್ತ ಪತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

