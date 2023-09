ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ವೈರಿಗಳು

September 01, 2023 12:00 pm | Updated 12:01 pm IST

ಮೂಲತಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಬಾರಿ ಇದು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಿರುಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಮೂರು ಪಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವ, ಬಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಹೊಸ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಬುಧವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಲ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ೧೬ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಈ ಬಾರಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತಾದರೂ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದು ೨೦೦೮ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಕರಾಚಿಗೆ. ಅವಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಐಸಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಥರದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಾಚೆಗೆ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆಡದೆ ಇರುವುದು ಕೊಂಚ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರಾದರೂ ಭಾರತದ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಸಹ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಪುಟಿದೆದ್ದಿರುವ ರೀತಿ ಹೃದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇನ್ನೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಣಾಹಣಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಿದೆ.

