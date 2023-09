ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ 

September 13, 2023 11:09 am | Updated 11:09 am IST

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಯುವಜನ ಶ್ರಮಿಕ ರೈತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (YSRCP) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಗೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಐಡಿ (ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿ) ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಟಿಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಶೆಲ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಂದು ಕೆಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿ ಈಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಧಾನ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗವು ಈಗ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷವೂ ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು, ಇಡಿಯಂತಹ ತನಿಖಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಬಂಧನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಇಡಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಅಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಎಪಿ-ಸಿಐಡಿ ಮೇಲಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಕೈಯ್ಶ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸಿನಿಕತನ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.