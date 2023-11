ದುರುದ್ದೇಶದ ಮಾಲ್ವೇರ್

November 02, 2023 10:19 am | Updated 10:24 am IST

ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಗತ್ಯ.

ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲುಗಳನ್ನು “ರಾಜ್ಯ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದಾಳಿಕೋರರು” ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಪಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೆಗಾಸಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿದ್ದಂತಿದೆ. ೨೦೨೨ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲದ ಎನ್ಎಸ್ಒ ಸಮೂಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಪೆಗಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ, ಪೆಗಾಸಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ವರದಿಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೪೦ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪೆಗಾಸಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು, ತಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ೨೯ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್‌ನ (ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಾಧನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ $೨ ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿನಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಗಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ವೈ.ಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಗಾಸಸ್ ಬಳಕೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ನಂತರ ಆ ದೇಶಗಳು ಇದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೭ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಭದ್ರತಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆಗಾಸಸ್‌ ೨೦೧೬ಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಪಲ್ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಒ ಸಮೂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಈಗ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು “ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ” ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ, ಆದರೆ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಇದು ಗುರಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್ಎಸ್ಒದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಂತೆ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.

