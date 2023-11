ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ

November 24, 2023 01:16 pm | Updated 01:16 pm IST

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮುಖಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ರಾಯಭಾರ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆನಡಾ ಜತೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೆನಡಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ವೀಸಾದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾರತವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇ-ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆನಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ವೀಸಾಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯು “ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ” ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದರ್ಥವೇನಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಕೆನಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾವು ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು “ಸಮಬಲದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ” ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆನಡಾ ತನ್ನ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೀಸಾ ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ನಾಯಕ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಕೆನಡಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರಾದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಯಕ ಗುರ್ಪತ್‌ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವರದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಜಾರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಪನ್ನುನ್ ಯುಎಸ್-ಕೆನಡಾದ ದ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ “ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ” ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ “ಎಚ್ಚರಿಕೆ” ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಹೇಳಿಕೆಯು 1985ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ 182ರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 329 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ 2+2 ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಯು.ಕೆ.ಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಗೆಹರಿಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು “ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ” ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯು.ಎಸ್.ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತವು “ಯು.ಎಸ್.ನ ಮಾಹಿತಿ”ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, “ಅಗತ್ಯವಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ”ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.