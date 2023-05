ಮೆಥನಾಲ್ ತಂದ ಸಾವು

May 16, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರಬೇಕು

ಕಳೆದ ೧೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೭ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಿಲ್ಲುಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ೧೨ ಜನ ಮತ್ತು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ೫೦ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು (೨೦೧೬-೨೧) ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮದ್ಯದ ಸಾವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ೨೦೧೬ ರಿಂದ ೨೦೧೯ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯವು ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾದ ಮೆಥನಾಲನ್ನು ೨೦೦೨ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೩೭ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೆಥನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಡಿನೇಚರ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ (ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೋಲಿಷ್) ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೫೯ರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪಗಳಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಟಾಸ್ಮಾಕ್) ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯ ಆಚೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಪೊಲೀಸರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಥನಾಲ್ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಗಳು ನಡೆದ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಿಬಿ-ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹೧೦ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲಾ ₹೫೦,೦೦೦ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಹಾರದ ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ೨೦೧೬ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹೪ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಲುವು ತಾಳಿದ್ದರು. ಇದೆ ನಿಲುವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ADVERTISEMENT

