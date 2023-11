ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಹೆಜ್ಜೆ

November 04, 2023 10:08 am | Updated 10:08 am IST

ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಯು ಇಂದಿನ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿದೆ. “ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ” ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ “ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿ” ಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅವು ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಗಳು ಸುದ್ದಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಿಳಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವತಃ ಆಸಕ್ತ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ವಾಸ್ತವ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳು, ೨೦೨೧ ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನಕಾರ ಕುನಾಲ್ ಕಮ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಯುತ ಟೀಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿತು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಡಿದ ಟೀಕೆಗಳು ಅದರ ಚಿತ್ತ ಎತ್ತ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹುದೇ ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗುವ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

