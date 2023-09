September 21, 2023 11:08 am | Updated 11:08 am IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಿರಂತರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಅಭಧ್ರತೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹೆಚ್ಚು ಹತಾಶ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ (solar radiation management - ಎಸ್ಆರ್‌ಎಂ). ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಒಳಬರುವ ಕೆಲವು ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ಪ್ರಯೋಗವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಂಬಿನ ಭಾಗದ (horn of Africa) ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಡತೆ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಿ ನಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲೂ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಓವರ್‌ಶೂಟ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ತರಹದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂದೂ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಜಿಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧಕರು ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವರದಿಯು ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಷ್ಟು ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪೈಕಿ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ ಹೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್‌ನಂತಹ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಂ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇರಿರುವ ಮಿತಿಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗಾಧತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿರುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸ.

