ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕ

October 19, 2023

ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜುಲೈನ ೧೫-ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಶೇ. ೭.೪೪ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. ೨ - ಶೇ. ೬ರ ನಡುವೆ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುನ್ನೋಟ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೬.೪ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನ ಆದ್ಯತೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. ೪ಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದು ದೂರದ ಗುರಿ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೫.೬ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ೨೦೨೪ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫.೨ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಹುಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್‌ಬಿಐ ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ.೫.೪ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೫.೫ ಮತ್ತು ಶೇ. ೫.೯ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಶೇ. ೫ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ದಾಖಲಾಗಲು ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಶೇ.೭.೪ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡಾ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಅಸಂಭವವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.೬.೬ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವೇ ಕಾರಣ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ, ಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೧ ಮತ್ತು ಶೇ. ೨೩.೧ರಷ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಮುಂಗಾರು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ರಬಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. ೧೭.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ. ೫೫ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೦.೪ ಮತ್ತು ಶೇ. ೩೧.೪ರಷ್ಟು ಏರಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಅದು - ಶೇ. ೦.೨೬ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತತ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. ೧೫.೬ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕರು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೂರಿಯಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಮಾರ್ಚಿನಿಂದ ಶೇ. ೨೦ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ.

