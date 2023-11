ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ

November 20, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರ ಕ್ರಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನವು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಬೇಕಿರುವುದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನೇ ದುರಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ವೀಟೋವನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ರವಿ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಮಸೂದೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳು ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಂತಿದೆ. ಅತ್ತ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಅದೇ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಅದೇ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಮಸೂದೆಗಳು ಶಾಸನಗಳಾಗಲು ಸೋತಿವೆ. ಮಸೂದೆಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ೨೦೦ನೆ ವಿಧಿಯು, ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ‘ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ’ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಪದವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ‘ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾನು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲಷ್ಟೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕ್ರಮವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಕುಶವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

