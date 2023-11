ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು

November 02, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

೨೦೨೪ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ $೩೦ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ @ ೨೦೪೭ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಎಂದು ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಬಂಗಾ, ಆಪಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಎಂದೂ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸುವುದೊಳ್ಳೆಯದು. ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಶೇ. ೧.೧ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩.೫ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉದಾರೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕಂಡಿವೆ.

ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯು ನೀತಿ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ತಾನೇ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಆಮದು ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ೨೦೩೦ ಮತ್ತು ೨೦೩೦ರಿಂದ ೨೦೪೭ರವೆರೆಗೆ ೧೭ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಾಸೆ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಬಲೆಗೆ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ಕೈಗಾರೀಕರಣದತ್ತ ಹೊರಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕಂದಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಅಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಈ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ೨೦೩೦ ಮತ್ತು ೨೦೪೭ರ ನಡುವೆ ಶೇ. ೯ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೋ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಈ ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.