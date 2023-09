September 13, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬ಎ ಅನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ತನ್ನ ೨೦೧೪ರ ತೀರ್ಪು ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ೬ಎ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ‘ಏಕ ನಿರ್ದೇಶನ’ವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹತ್ವದ ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ (೧೯೯೭) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ‘ಏಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು’ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ೬ಎ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆರೋಪಗಳು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ೬ಎ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಸದ್ಯ ೨೦೦೩ ಮತ್ತು ೨೦೧೪ರ ನಡುವಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸೀಮಿತ. ಈಗ ಇರುವ ಕಾನೂನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ೧೭ಎ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅಗತ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. ೨೦೧೪ರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಸತ್ಯವು ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಾಗುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ.

