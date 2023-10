ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರ ನೀತಿಯತ್ತ

October 18, 2023 10:01 am | Updated 10:01 am IST

ಶನಿವಾರದ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದಾರವಾದಿ ಮಿತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ ಹಿಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅವರ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳು ೨೦೨೦ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೨೬ ರಿಂದ ಶೇ. ೩೯ಕ್ಕೇರಿತು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳು ಶೇ. ೫೦ ರಿಂದ ಶೇ. ೨೭ಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. ಲೇಬರ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಪಕ್ಷವು ಶೇ. ೧೧ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಷವು ಶೇ. ೯ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿತು. ೧೯೯೩ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನುಪಾತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಚಸ್ವಿ ನಾಯಕಿ ಜಸಿಂದಾ ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ನೇತೃತ್ವ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಪತನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಸಾವಿನ ದರ ಕಂಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಉದಾರವಾದಿ ರಾಜಕೀಯದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ಮಕ್ಕಳ ಬಡತನ, ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಹತಾಶಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಕುಸಿದಿತ್ತು.

ಹಿಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅವರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಡತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೇಬರ್‌ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು “ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ” ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ನಂತರ ಲೇಬರ್ ತಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ “ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು” ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಡಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲುಕ್ಸನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಜನ ಮತ ಹಾಕಿದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಲುಕ್ಸನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು (ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ಕೆರಳಿಸದೆ ಯುಎಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ) ಅಸಂಭವವಾದರೂ, ದೇಶದೊಳಗೆ ಲುಕ್ಸನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಲೇಬರ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣವಾದದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಕೊರತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರ ನೀತಿಯನ್ನು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು.

