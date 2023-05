ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ

May 16, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು

ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಜನರ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗಾಣಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೋಪ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರ ಮೇಲೆ ರೋಷವಾಗಿ, ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇರಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ ವಂದನಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಭಧ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರದೆ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರುವ ಹಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯೋಧರಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ದಾಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ, ಮೌಕಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೌಕಿಕ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹೫೦,೦೦೦ದಾವೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಆರೋಗ್ಯ-ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಕೂಡ. ತುರ್ತು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಧ್ರತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವೇಕ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಜೀವನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ADVERTISEMENT

