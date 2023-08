ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

August 31, 2023 09:56 am | Updated 09:56 am IST

ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೮ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೧ ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಸಂಚಿತ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೨.೦೭ ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ ರಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ರಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾವೇರಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ (ಜಲವಿವಾದಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ೨೦೦೭ರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತೆ), ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ಗೆ ೩೬.೭೬ ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ರೈತರು ಸದ್ಯ ೫.೬ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕುರುವೈ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಶೇ. ೫೧ರಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು “೨೦೨೩ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಲುವು.

ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪುವ ಸಂಕಷ್ಟ-ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ನೀರಿನ ಪಾಲಿನನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಹೇಳಿತ್ತು. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕ್ಕೆ ೧೫ ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸುಗಳ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ೧೦ ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದತ್ತಾಂಶಗಳೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಇತರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರಿನವರೆಗೆ ಮಳೆ ತರುವ ಹಿಂಗಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆಯಾದರೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೧೨ ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ೫ ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಾರದು. ಇದು ಸಾಕಾಗದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

