ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು

November 24, 2023 01:14 pm | Updated 01:14 pm IST

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತುಗಳು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.2% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಣ್ಣ ಏರುಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸರಕು ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದುಗಳು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 12.3% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌‌ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 21%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಕಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 65.03 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ದಾಖಲೆಯ 31.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಿಸಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಬಿಲ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಲ್ಬಣವು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ‘ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ‘ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ‘ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಘಾತ‘ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಕು ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು “ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳು “ದುರ್ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಭಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ” ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಕೊರತೆಯ ಪಥವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತವು, ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಆಮದು ಬಿಲ್‌ಅನ್ನು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 17.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಗಳ ಸಂಗತಿ, ಆಭರಣ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಆಭರಣಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್‌ಳನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಮದು ‘ಪರವಾನಗಿ‘ ನಿಯಮಗಳ ‘ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ‘ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲು, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಉಚಿತ ಆಮದುಗಳ ಸಮಯದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ‘ಆಮದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ‘ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಏರಿಕೆಯು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ತ್ವರಿತ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು - 33.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಸಾಗಣೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 2021ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ 6% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2%ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳು 2.6%ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

