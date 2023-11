ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ

November 18, 2023 09:41 am | Updated 09:41 am IST

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಂಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ರಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಭಾನುವಾರ ತುಂಬಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರಾಳಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸತತ ೧೦ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಎರಡು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತಾದರೂ ತದನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತತ ೮ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು ಐದು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರನ್ ಗುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆದದ್ದು ೨೦೦೩ರಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ೧೨೫ ರನ್ನುಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೆಯೇ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲರು. ೨೦೦೩ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವು ಎದುರಾಳಿಯ ಕೈಪಾಲಾಯಿತು.

ಈ ಬಾರಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಟಗಾರರು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಭಾರತವೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ, ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸಮತೋಲನ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಇಳುವರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರೆ ನಂತರ ಬಂದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ರುಗಳು ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೭೧೧ ರನ್ನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ೨೩ ವಿಕೆಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವೂ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಒಂದಿಂಚೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದೆದುರು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಅಜೇಯ ೨೦೧ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ತಂಡ ಒಡ್ಡಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಡಮ್ ಝಂಪಾ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.