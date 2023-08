ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ

August 31, 2023 09:58 am | Updated 09:58 am IST

ಮಂಗಳವಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಹನವೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ೩ ರಂದು ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭೆ ಸೇರಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ೧೭೪ (೧)ನೇ ವಿಧಿಯು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ ೪೮ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಠಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ೧೧ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ನಡೆದವು. ಕುಕಿ-ಜೋ ಸಮುದಾಯದ ಹತ್ತೂ ಶಾಸಕರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಕುಕಿ-ಜೋ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭಧ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಶಾಸಕರು ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಫಾಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ತಾವು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗೈರಾದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕ. ಈ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೧ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ೪ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಅನುಸೂಯಾ ಉಯಿಕೆ ಅವರು ಸದನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವುದು, “ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳು” ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಿರುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವುದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅತಿರೇಕದ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ನಡೆದ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಟಿ. ಶ್ಯಾಮಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವು ಮೇ ೩ರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲೂ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆ, ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಣಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.

