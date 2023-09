ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ 

September 11, 2023 11:02 am | Updated 11:02 am IST

ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳು (ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಪಟ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದು ಎಂದೋ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಕಡೆಗೂ ಈ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ಕರಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ಕಡೆಯ ದಿನ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ‘ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವ’ ಸಂಶೋಧಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರಿಗ್ನುಲ್ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ “ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್” (ಕರಾಳ ಮಾದರಿ) ಎಂಬ ಪದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಸಾಗರದಾಚೆ ಇದ್ದರೂ ಗೆಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದ್ದ ನಿರುಪದ್ರವಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲಾಭ-ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದವಾದರೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸರ್ವತ್ರವಾಗಿರುವ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅನೇಕ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಮೇಲ್‌ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕಳಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್‌ನ ಅಗಾಧ ಲಾಭ-ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ “ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳ ಏರಿಕೆ” ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸುಳ್ಳು ಅವಸರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಕೊಳ್ಳುಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ತಾಣಗಳೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುವುದು, ತಾಣಗಳ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಹ ಮೋಸದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿತಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯು ಶೇ.೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಕರಾಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಇತರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವರ್ತನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾರತದ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಉಚಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

