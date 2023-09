ವಿಪತ್ತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತಾ

September 11, 2023 11:05 am | Updated 11:05 am IST

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ “ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಟೇಕ್” ವರದಿಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೂಚಿಸಿತೇ ವಿನಃ ಹೊಸತೇನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ೨೮ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ವರದಿಯೇ ತಳಹದಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವರದಿಯು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ೨೦೧೫ರಿಂದೀಚೆಗೆ ದೇಶಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ೨೦೧೫ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು (global emission) ೨° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚದಂತೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ೧.೫ ° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ “ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಟೇಕ್” ವರದಿಯು “ಕೊಂಚ” ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ ಮಿತಿಗೂ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ. ೪೩ರಷ್ಟು, ೨೦೩೫ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ೨೦೫೦ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪಲು, ದೇಶಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇಶಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ೨೦೩೦ರಲ್ಲಿ ೧.೫° ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಅಂತರವು ೨೦.೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ೨೩.೯ ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯತ್ತ ಹೊರಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅಸಂಭವ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಆಗಾಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿರುವರಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದತ್ತ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊರಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ. ೯೩ರಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ. ೮೮ರಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನೂತನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಜಿ-೨೦ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ.

ಜಿ-೨೦ ನಾಯಕರ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯು “೨೦೫೦ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ೨೦೩೦ರ ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೫.೮ - ೫.೯ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ೨೦೩೦ರೊಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ೪ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ”, ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪುವುದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರದಿಯು ದೇಶಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಂಬರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಬೇಕು.

