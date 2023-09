ಸಂಬಂಧದ ನಕ್ಷೆ

September 01, 2023 12:11 pm | Updated 12:11 pm IST

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ವಾರ ಚೀನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕಾದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-೨೦ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಬರುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧವು ಸರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕ. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೮ ರಂದು ಚೀನಾ ೨೦೨೩ರ “ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್” ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಚೀನಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ ದೇಶಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆಂದೂ ಅದನ್ನು “ಅತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ” ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ನಿಜ, ಈ ನಕ್ಷೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚೀನಾದ ನಕ್ಷಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಈ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ನಕ್ಷೆಯು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಬೀಜಿಂಗ್ ಖಾರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿದಿಯೊತ್ತಿತು. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್.ಎ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಈರ್ವರೂ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನೇರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಹಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸೇನೆಗಳು ಎದುರುಬದುರಾದಾಗ ೨೦೧೭ರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ-ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಕ್ಸಿ ಬಂದರೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಧಾರಣೆ ಅನುಮಾನ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಡನೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬಯಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಾನೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.

