ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಭರವಸೆ

April 27, 2023 10:05 am | Updated 10:05 am IST

ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬೈಡೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು

ಎಂಭತ್ತು ವರ್ಷದ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರು-ಚುನಾವಣೆ ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಬ ೨೦೨೦ರ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ-ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ೭೬, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯು ೨೦೨೦ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋವರ್ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ೧೮೮೮ ಮತ್ತು ೧೮೯೨ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ರಯಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಮೆಕಿನ್ಲೆ ನಡುವೆ ೧೮೯೬ ಮತ್ತು ೧೯೦೦ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಲೈ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಡ್ವೈಟ್ ಐಸೆನ್ಹೋವರ್ ನಡುವೆ ೧೯೫೨ ಮತ್ತು ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರ ಕೊರತೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಏಕಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶ ಜನವರಿ ೬, ೨೦೨೧ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಾಲ್ ಹಿಲ್ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಬೈಡೆನ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ “ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್” ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ೨೦೨೦ರದ್ದು “ಕದ್ದ ಚುನಾವಣೆ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೈಡೆನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಷ್ಟೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ೧೮ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರಿವಾಗಬಹುದು. ಶ್ರೀಮಂತ ಅಮೇರಿಕನ್ನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಗವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಲಸೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವು ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೋದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೂರೋಪಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ. ADVERTISEMENT

