ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದವಲ್ಲದ ಪಂಜಾಬ್

April 25, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನವಾಗದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕು

ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩ ರಂದು ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಪ್ರಚಾರಕ ಅಮೃತಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಸಿಂಗ್ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಜನರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಆತ ಇತರರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಆದರೂ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆತನನ್ನು ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ೨೦೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ದಿಬ್ರುಗಢ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಿವಂಗತ ನಟ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರ ದೀಪ್ ಸಿಧು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ‘ವಾರಿಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ದೇ’ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೃತಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ. ಆತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ರಕ್ತಪಾತದ ನಂತರ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಜರ್ನೈಲ್ ಸಿಂಗ್ ಭಿಂದ್ರನ್ವಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತಪಾಲ್ ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ. ಆದರೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಮೃತಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರು ಕತ್ತಿ-ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಪಂಜಾಬಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದರು. ೧೯೮೦ ಮತ್ತು ೧೯೯೦ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಆತ ಸ್ವತಂತ್ರನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಆತನಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಸಿಖ್ಖರ ನಡುವೆಯೂ ಖಾಲಿಸ್ತಾನ ಅಭಿಯಾನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಸರ್ಕಾರವು ಇದೀಗ ಅಮೃತಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲೇ ಬಾರದಿತ್ತು. ಆತ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಆತ ಈಗ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಕಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ನಡುವಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿತು. ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ADVERTISEMENT

