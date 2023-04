ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗಣಿತ

April 06, 2023 09:54 am | Updated 10:17 am IST

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆಯು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು

ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎರಡು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಡಿಪಿಯು ಶೇ.೭ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇ. ೬.೬ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇ.೬.೩ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಕೆಯು ಸಂಕೋಚನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ೨೦೨೨-೨೩ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ. ೯.೫ ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. ೬.೭ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇರುವುದು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಡಿಬಿ) ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಅದು ಭಾರತದ ೨೦೨೩-೨೪ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೭.೨ ರಿಂದ ಶೇ. ೬.೪ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಗಿಯಾದ ವಿತ್ತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಶಾವಾದ-ಉತ್ಸಾಹವು ಕುಂದುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಬಳಿಕ ಈಗಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ತೈಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ೨೦೨೩-೨೪ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. ೬.೫ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನು ಶೇ. ೬.೪ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ೨೦೨೨-೨೩ ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ. ೭ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೬.೯ ಮತ್ತು ಶೇ. ೬.೮ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ೨೦೨೨-೨೩ರ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮೇನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಎತ್ತ ಬೀಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ೨೦೨೧-೨೨ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯು ಶೇ. ೯ರಿಂದ ಶೇ. ೮.೨ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಡಿಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೮, ಶೇ. ೭.೫ ಮತ್ತು ಶೇ. ೭.೨ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದವು. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ವಲಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.