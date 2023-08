ಭರವಸೆಯ ಸೋಲು

August 21, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

ವರ್ತಮಾನವು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹನೀಯವಾಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಯ ಭರವಸೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಗುನೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆತನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಮರ್ಮಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಇದಕ್ಕೆ ದಲಿತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈಷಮ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು, ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೈದು, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಲಿತ ಹುಡುಗ ತನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವನು ಎಂದು ಹಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗ ದೂರು ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ ಶಾಲೆಯು ಈತನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಆಗಸ್ಟ್ ೯ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಅಣ್ಣ - ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಸಹೋದರಿ ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಿರತ ಜಾತಿ ದ್ವೇಷ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ಜಾತಿ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕೈಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ದಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆ, ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೇಳುವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಜಾತೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ. ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್-ಏಡ್ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೆ.ಚಂದ್ರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ನಂಗುನೇರಿ ಘಟನೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆಯಾಗಬೇಕು. ಜಾತಿಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಘಟನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಷಾದನೀಯವೇ ಸರಿ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.