ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

April 20, 2023 09:43 am | Updated 09:43 am IST

ಜಾತಿ ಗಣತಿಯು ನೈತಿಕವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ನವೀಕರಿಸಿದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೆಂಬಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಜಾತಿಗಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ೧೯೮೦ರ ಮಂಡಲ್ ವರದಿಯು ೧೯೩೧ರ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಇರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲವೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ೨೦೧೧ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದತ್ತಾಂಶವು ಬಳಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಗತ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಿಗಣತಿಯು ಒಟ್ಟು ೪೬ ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳು, ಉಪ-ಜಾತಿಗಳು, ಕುಲದ ಉಪನಾಮಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಜನಗಣತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಕುಲ ನಾಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನಾರ್ಥಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳು, ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ದತ್ತಾಂಶ ಕಣಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ೨೦೨೧ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅದು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾತಿಗಣತಿಯು ಜಾತಿ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ-ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾತಿಗಣತಿಯು ನೈತಿಕವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜದತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯದ್ದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಮೂಲಕ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಾತಿಗಣತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು

