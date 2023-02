ಸೇನೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ

February 20, 2023 10:29 am | Updated 10:29 am IST

ಶಿಂಧೆ ಬಣದೆದುರು ಠಾಕ್ರೆಗಳು ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಶಿವಸೇನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಆಯೋಗವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣದ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಯೋಗ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೧೫ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ೫ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೪೦ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ೧೩ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಮಾನದಂಡವಾದ ಪಕ್ಷದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡದಿರಲು ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸೇನಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆಯೋಗವು ತಪ್ಪೆಂದು ಬಗೆದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೋ ಅದು ವಿರೋಧಿ ಬಣವನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯದ ನಂತರ ಬಹುಮತದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಠಾಕ್ರೆ ಬಣ ಆರೋಪಿಸುವಂತೆ ಯಾರೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಬಣವು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅದುವರೆಗೂ ಕಾಯಬಹುದಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಜನಬೆಂಬಲದ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಠಾಕ್ರೆಯವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣದೆದುರು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಗ್ರ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯವಾದವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಠಾಕ್ರೆಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯು ರುಚಿಸಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

