ಆರೋಹಣ ಆರಂಭ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೧ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಘಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ತನ್ನ ‘ಗಗನಯಾನ’ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ ಟಿವಿ - ಡಿ೧ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಏಕ ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕ್ರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸಿಇಎಸ್) ಅನ್ನು ೧೨ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ೧೭ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿತು. ಇಸ್ರೋ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಿಇಎಸ್ ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ಯಾರಾಚೂಟುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಬಳಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆ ಅದನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದರು. ರಾಕೆಟ್ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಿಇಎಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಉಡಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂವೇದಕಗಳು ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟಿವಿ - ಡಿ೧ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ೧೬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ - ಡಿ೧ ಉಡಾವಣೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ೮:೪೫ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಘಂಟೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇವು ಅವಶ್ಯಕ. ₹೧೨೪೦೦ ಕೋಟಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋ ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ₹೯,೦೨೩ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಆಗ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋನ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ ಮಾನವರ ಸಹಿತ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ೨೦೨೫ರ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ೨೦೪೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಾ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಗಡುವು. ಆದರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯವು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಸ್ರೋ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ: ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೇ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡ ಗಡುವು ತಪ್ಪಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

